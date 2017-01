Prevalecerá la costumbre de cada país y las leyes locales sobre el estándar original

Hoy, 7 de Marzo, la Federation Cynologique Internationale ha hecho pública la decisión de dar marcha atrás en el establecimiento de la prevalencia absoluta de la autoridad del estándar oficial sobre las razas y sus juicios, al dejar en suspenso las medidas adoptadas con anterioridad en relación al Dobermann y al Cane Corso, según las cuales, a partir de una determinada fecha y una vez que entrasen en vigor los nuevos estándares modificados, no se podría premiar a perros amputados con posterioridad a la mencionada fecha.

Desde que se diera a conocer dichas medidas, la controversia inundó los diferentes foros públicos, en especial las redes sociales, con la opinión de partidarios y detractores al respecto.

La prohibición legal del corte de orejas y rabos es cada vez más generalizada en toda Europa (principalmente) con la salvedad de algunos países “del Este”, en especial Rusia. En otros continentes, con una mayor relevancia en función de su cinofilia en Asia y América, la práctica sigue siendo habitual, por lo que los criadores y expositores de estas latitudes expresaron desde el primer momento su oposición a las medidas que podían perjudicar a los perros “amputados”.

Algunas Caninas Centrales, incluso, llegaron a emitir su opinión desfavorable a la medida adoptada por la FCI, como fue el caso de Sudáfrica, país afiliado a la Federación pero que dejó a las claras que no respetaría dicha norma.

En parecidos términos pudimos leer comunicados, más o menos oficiales, de otros cuerpos, clubs y caninas.

Finalmente, la FCI ha decidido que sean las leyes locales las que pongan el veto, con la autorización o prohibición al corte de orejas y rabo, a la participación de ejemplares amputados, por lo que, a partir de ahora y hasta 2024, en aquellos países donde la práctica es legal y la costumbre, en las razas que sean, es cortar, se podrá seguir presentando perros amputados, independientemente de lo que diga el estándar de la raza y a pesar de que el mismo esté sancionado y reconocido como válido por la propia FCI.

Seguramente esta nueva decisión volverá a abrir la polémica.

Por un lado, habrá quien se sienta satisfecho, al saber que podrá seguir actuando como lo ha hecho hasta ahora, sin otra cortapisa que la que le impongan los países donde los cortes estéticos están prohibidos.

Por otro, habrá quien se cuestione la legitimidad de la FCI, federación compuesta por países miembros y que, en realidad, no tiene autoridad sobre las razas caninas y sus estándares, sino que deposita ésta en la autoridad moral y el buen hacer de los países de origen de las mismas y, por tanto, depositarios del estándar… ¿Habrá nuevas rectificaciones? El tiempo lo dirá… mientras tanto, estamos abiertos a todas las opiniones. ¡Mándanos la tuya!

COMUNICADO OFICIAL DE LA FCI

“Refiriéndose a nuestras dos publicaciones anteriores, con fecha 17/12/2015 (Dobermann) y 4/1/2016 (Cane Corso) , el Comité General llevó a cabo un estudio detallado de la situación que se planteó después de la publicación de unos estándares de raza enmendados con base a los cambios de los países de origen de las razas en cuestión.

Tomando en consideración la importancia de los intereses de nuestros criadores, con el objetivo de facilitar recomendaciones claras a nuestros jueces FCI y para evitar juzgamientos inapropiados, el Comité General tomó la decisión a continuación :

1. Países en los cuales existe la prohibición de exponer perros con la cola y/o orejas cortadas : en este caso, las leyes establecidas por el gobierno del país son soberanas por lo que resulta imposible, en eventos autorizados por la FCI, exponer perros de razas (a las que tradicionalmente se cortan la cola y/u orejas) con la cola y / o orejas cortadas.

2. Países en los cuales no existe ninguna prohibición de exponer perros con la cola/orejas cortadas : en este caso, los perros de razas a las que tradicionalmente se cortan la cola y/u orejas, pueden ser expuestos sin ninguna restricción, hayan sido o no amputados, en los eventos autorizados por la FCI y los jueces no pueden hacer ninguna discriminación entre los perros con la cola y/u orejas cortadas o no.

Esta medida se aplica a partir de la fecha de su publicación hasta el 31 de diciembre de 2024″