Entrenamiento de animales de especies no domésticas y el jaleo que se ha creado…

Ante tanta parrafada absurda que llevo leyendo hace unos días por parte de entidades animalistas y otros afines por conveniencia, que aprovechan cualquier instancia para posicionarse y echar tierra sobre aquellos, como mínimo, tan competentes y defensores de los animales como ellos; me voy a posicionar yo.

No en nombre de la empresa para la que trabajo, sino en mi nombre como amante “real” de los animales con mas de 20 años de experiencia y como uno de los profesionales mas reconocidos del sector (en este caso, y por primera vez, lo digo sin pudor, le pese a quien le pese…)

Indignado también, por haber sido el creador del concepto Multiespecie hace mas de diez años, e introductor de los programas de entrenamiento dirigidos a profesionales del sector que trabaja con animales de especies no domésticas; un concepto creado con un único fin: mejorar las condiciones de vida de animales que viven en instalaciones zoológicas.

El animalista, no es el que habla, sino el que hace, no el que observa, sino el que participa, no el que destruye, sino el que construye…

No porque este en favor de los zoos, sino porque estoy convencido de que no podemos cambiar el mundo, sino mejorarlo con acciones como esta.

Digo esto, sin echar mezquinamente porquería sobre los que han generado esta polémica; realmente tan solo quiero lanzar unas preguntas retóricas:

– ¿Un zoológico no debería tener un veterinario?

– ¿No debería tener personas que se dedican a la limpieza?

– ¿No deberían por tanto, tener personal técnico experto en modificar y tratar problemas de conducta en esos animales?

– ¿Deberían mirar hacia otro lado ante una estereotipia? en pro de un supuesto animalismo irresponsable, ¿ deberían dejar a los animales a su suerte?

– Obviamente no ; entonces ¿que hace de malo un profesional reforzando con manzanas a una cebra intentando hacer de su vida algo mejor?

– ¿Es mejor dejar a los animales a su suerte sin veterinario, sin personal de limpieza y sin entrenadores porque detestamos el concepto zoo? y ¿que ocurre con los que viven allí ? ¿porque no nos guste , ya no existen?

– ¿Cómo son capaces de afirmar que no es posible entrenar con multiples especies, cuando resulta que todos los seres vivos aprendemos en base a los mismos principios de psicología del aprendizaje y los procesos son tangenciales a todas las especies?

– ¿Cómo pueden decir que el contacto (que ellos no saben facilitar) resulta perjudicial?

– ¿Cómo decir que esta profesión no tiene futuro cuando presencio habitualmente como decenas de alumnos de estas formaciones trabajan en zoológicos de todo el mundo? entidades que demuestran su implicación en la mejora de las condiciones de vida de los animales que allí viven, contratándoles.

– ¿Cuál es el absurdo motivo que lleva a decir esto a organizaciones que se vanaglorian de ser los “protectores”? ¿Será que sus campañas están llenas de dobles propósitos, o es que simplemente son producto de la ignorancia ?

Imagino que será esto ultimo, y por ello me presentó voluntariamente a ayudarles a entender algo mas sobre animales y aprendizaje . Nadie nace sabiendo…

Pero manchar es muy fácil y tengo claro que instituciones tan prestigiosas como las Universidades, empresas mencionadas y entidades a las que se hace referencia sin citarlas, por motivos que puedo intuir, no necesitan de ningún tipo de apoyo; pero siempre me he caracterizado por decir y hacer las cosas como las siento, por impopulares que puedan parecer.

¡Qué fácil es apuntarse al carro y enarbolar una bandera que no es nuestra!

El animalista, no es el que habla, sino el que hace, no el que observa, sino el que participa, no el que destruye, sino el que construye en base a la situación que hay, no el que critica, sino el que dedica su vida y su esfuerzo a convivir cuidar y proteger a los animales, el que cuida a a la especie, pero tanto o más aún al individuo y no a su propia imagen buscando palmaditas absurdas en el hombro por espectadores de documentales de la 2; limitando las posibilidades de obtener una mejor calidad de vida a muchos animales que se la merecen, y que no tienen culpa de que hace 50 años sus antepasados nacieran en un zoo.

Pero los egos son muy grandes y parece que muchos necesitan llenárselo de falsas ínfulas.