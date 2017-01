El primer fin de semana de Septiembre, con la energía de los niños a la vuelta de las vacaciones, con muchos perros aún en regulares condiciones de pelo, pero con las ilusiones intactas, pensando en lo que queda de año, arrancaba la tan esperada nueva temporada canina con la Exposición Internacional Canina de Bilbao, organizada por la Sociedad Canina de Bizkaia en la localidad de Muskiz.

Superada, pero no olvidada, la maravillosa resaca de la inolvidable Exposición de 2015 en la que se conmemoraba el 50 Aniversario de la Sociedad, este año se volvía a un entorno más tradicional, menos majestuoso que el impresionante BEC! pero también más acogedor y familiar, dando a todo el fin de semana un excelente ambiente.

615 ejemplares para la Exposición Nacional y 752 para la Internacional, se pusieron en manos de un plantel de jueces formado por los españoles David Ramos, Sonia Araoz, Jaime Rodal, Sergio Goiri, Maite Gonzalbo, Martin Baskarán y Rosa Mouelhi y, venidos de fuera, la holandesa Ricky Loch-Romans, la británica Keri Hutchings, el esloveno Branislav Rajic y el portugués (y casi navarrico de corazón) Manuel Loureiro Borges.

ARION volvió a estar presente, como en todos los eventos de la Sociedad Canina de Bizkaia, como Patrocinador Principal, decorando los rings y podium y dando regalos para todos los ganadores, además de atender a un gran número de criadores y propietarios en su stand a lo largo del fin de semana.

La Asociación Española del Bulldog Francés celebró un Concurso Monográfico, juzgado por Manuel Loureiro y, coincidiendo con la exposición, el Club Español de Galgo Afgano, Salukis y otros lebreles, organizó su anual Exposición de Campeonato, poniendo en juego el CAC obligatorio para el Campeonato de España de la RSCE.

Un tiempo magnífico acompañó a todos los presentes a lo largo de dos espléndidas jornadas caninas que tuvieron como grandes vencedores, el Sábado al Carlino “Los Chatos del Norte Let Me Be a Superstar”, de José Luis Santiago y el Domingo al Pastor de Brie “Midnight Cowboy de los Niegos”, de jon Ander Hormaetxe.

RESULTADOS NACIONAL

RESULTADOS INTERNACIONAL