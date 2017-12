La participación española en la Exposición Mundial Canina de Leipzig 2017 se cierra con un total de 34 Campeones (o, mejor dicho, Vencedores) Mundiales en las diferentes categorías, además de una Mejor Pareja y un Mejor Grupo de Cría.

En total, 16 son los nuevos Campeones del Mundo adultos, a los que hay que sumar 9 Campeones Jóvenes, 6 Veteranos y 3 Cachorros o Esperanzas Mundiales.

Aparte de los Mejores de Raza, los resultados más destacados fueron un Mejor Joven de Grupo y 3º de BIS Joven para el Saluki de Mario Cabral, un Mejor Veterano del Día, además de Mejor de Raza y 3º de Grupo 3 para el Dandie Dinmont Terrier de Laura Fandiño, un Mejor de Grupo Joven y BOS absoluto en su raza para el Teckel Estándar de Pelo Corto de Joaquín Vaíllo, un 3º de Grupo 5 para el archiconocido Chow Chow de Nuria Vigo y un 4º del Grupo 3 para el Amstaff de Nacho Carballido.

Aparte de los resultados del Ring Central, es de destacar cómo en algunas razas fueron españoles tanto el Mejor de Raza como el Sexo Opuesto. Que ésto suceda en los Mastines Españoles y en los Galgos Españoles, puede parecernos normal o lógico, pero que suceda en el San Bernardo de Pelo Corto no es tan normal y merece nuestro aplauso.

La 2ª raza más numerosa de la exposición, el Golden Retriever con 373 ejemplares, tuvo a una hembra española de Antonio López Noguera, como Campeona del Mundo y Mejor Sexo Opuesto. También tuvo una competencia durísima para conseguir lo mismo el Crestado Chino de María Torrás y Pere Parra, con casi 150 perros de la raza a concurso.

Además de los perros españoles, también hubo significativos triunfos de perros criados en España, destacando el Bulldog Inglés criado por Melanie Stanforth que se alzó con la raza y un 4º puesto en el durísimo Grupo 2 del que saldría el BIS Absoluto.

Son muchos los perros nacionales que obtuvieron clasificaciones en las diferentes clases, rozando los grandes triunfos por muy poco y dejando el pabellón nacional muy alto, como el Labrador Retriever de Luis Antón, ganador de una de las Clases Abiertas más numerosas de la exposición en la raza más concurrida (375 ejemplares) Todos aquellos que queráis que glosemos el logro de vuestros perros, podéis mandarnos el nombre y resultado a administracion@perros365.com y si tenéis una foto, mucho mejor.

Enhorabuena a todos y nos veremos en la próxima Mundial en Amsterdam 2018.

3º BIS Joven

Saluki, Elamir Gypsy Power, owner Cabral Mario, Spain

JOVENES GRUPO 1

3. Australian Shepherd

Fly Over The Moon De La Noval, owner Textor Linda, Denmark (criado en España por Sonsoles Hevia)

Jovenes grupo 4

1. Dachshund, Standard Smooth-haired

Proud Hunter Elixir, owner Vaillo Herranz Joaquin, Spain

ADULTOS GRUPO 2

4. Bulldog

Meljane Bulldogs Kingedward, owner Tamagawa Genko, Japan (criado en España por Melanie Stainforth)

ADULTOS GRUPO 3

3. Dandie Dinmont Terrier

Sunjoy’s Show Must Go On, owner Fandino Laura & Taucci Anna Gioia, Spain

4. American Staffordshire Terrier

Karballido Staffs Rainbow Fire, owner Andres Carballido Jose Ignacio, Spain

ADULTOS GRUPO 5

3. Chow Chow (other colours)

King Of Egypt De Los Perros De Bigo, owner Vigo Navajon Nuria, Spain

MEJOR VETERANO DEL SÁBADO

1. Dandie Dinmont Terrier

Sunjoy’s Show Must Go On, owner Fandino Laura & Taucci Anna Gioia, Spain

CAMPEONES DEL MUNDO

GRUPO 2

BOXER DORADO, ADULTOS

BOB Cha Cha Cha Demirantxito (Boada Plaja Pere, Spain) CACIB bitch, WW-17 Cha Cha Cha Demirantxito (Boada Plaja Pere, Spain)

BULLDOG INGLÉS, JÓVENES MACHOS

dog, JWW-2017 Garcel Bull Alexander (Fernandez Alonso Isabel Maria, Spain)

BULLMASTIFF: GRUPO DE CRÍA

BOB breeder, Peñamellera, owner Rodriguez Blanco Ruben, Spain

PAREJAS

Best brace: Vermut Del Gorg Negre/Vall Fosca Del Gorg Negre, owner Bonete Mensa Xavier, Spain

DOGO CANARIO

BOB, CACIB bitch, WW-17, Breda De Guadalcan, owner Llano Felipe, Spain

SCHNAUZER MINI SAL Y PIMIENTA

MEJOR CACHORRO BOB puppy, Tatiana Kaptcova- Dreamkiss Twist Of Fate, owner Becerra Nieves, Spain

SCHNAUZER MINI BLANCO

VETERANOS, VWW-17: Carola De Santamariñacans, owner Fernández Sáez Francisco José, Spain

SAN BERNARDO PELO CORTO

BOB, Delia Lola De Montana Y Randon, owner Regueiro Mayte Montana, Spain

BOS, Totilas Prinz Vom Werratal, owner Castro Rodriguez Nicolas, Spain

MASTÍN ESPAÑOL

BOB, Ron De Amdece De Nava, owner De Celis Fernandez A.Pablo, Spain

BOS, Heva De Tierra De Órbigo, owner Garrido Pérez Manuel, Spain

JWW-2017, Jungla De Tierra De Órbigo, owner Garrido Pérez Manuel, Spain

GRUPO 3

AMSTAFF

BOB & JWW Karballido Staffs Rainbow Fire (Andres Carballido Jose Ignacio, Spain)

BULL TERRIER, VETERANOS

VWW-17 Sugar Coated At Warredcasey (Calderon Gutierrez Roberto, Spain) DANDIE DINMONT TERRIER BOB & BOB veteran, VWW-17 Sunjoy’s Show Must Go On (Fandino Laura & Taucci Anna Gioia, Spain) LAKELAND TERRIER BOS & CACIB dog, WW-17, Chelines In Excelsis, owner Velasco Alberto, Spain BULL TERRIER MINIATURA BOB & CACIB bitch, WW-17 Oki Doki De Lcossta (Román Rosa Ezequiel, Spain) Joven Macho, JWW-2017 Machaquito De Lcossta (Román Rosa Ezequiel, Spain) YORKSHIRE TERRIER Joven Macho, JWW-2017 Estugo Amien Lord Of The Rings (Amien Sergio, Spain) Fotos oficiales de: GRUPO 4 TECKEL MINI PELO LARGO BOB junior, JWW-2017, Creme Brulee De Llumo, owner Traneliene Lilija & Paulikienė Audronė, Lithuania, criado por Anna Morgan TECKEL MINI PELO DURO Joven Hembra, JWW-2017 Dracmon Nirvana (Ferrandez Montse, Spain) TECKEL ESTANDAR PELO CORTO BOS Absoluto & BOB junior, JWW-2017 Proud Hunter Elixir (Vaillo Herranz Joaquin, Spain) GRUPO 5 AKITA INU BOB veteran, VWW-17, Sachi-Hime De La Senda De T’sunayoshi, owner Fornoza Jesus, Spain ALASKAN MALAMUTE BOB & CACIB dog, WW-17 Peace River’s Gathers No Moss At Sunstra (Martinez ( Einatel ) Armando & Carbonell Juan, Spain) BOB veteran, VWW-17 Raisin De Cijara (Serna Sancho Alicia, Spain) CHOW CHOW BOB & CACIB dog, WW-17, King Of Egypt De Los Perros De Bigo, owner Vigo Navajon Nuria, Spain PERRO DE OSOS DE CARELIA BOB & CACIB dog, WW-17, Qaronte De La Fortea, owner Tomas Ucedo Azucena & Gomez Badenas Alberto, Spain BOB puppy, Galia De Galzxagorri, owner Flores Prieto Oscar, Spain VOLPINO ITALIANO BOB puppy Rachele Del Colle Degli Ulivi (Acebillo Lopez Adrian Ignacio, Spain) GRUPO 6 DÁLMATA JWW-2017, Beloe Zoloto Chili Beauty, owner Ester Manzano, Spain GRUPO 7 EPAGNEUL BRETÓN CACIB dog, WW-17, Jet Di Val Grossa, owner García Manero Ruben, Spain CATÁLOGO DE LA MUNDIAL