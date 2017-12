LIVESTREAM

Para visualizar las finales en directo de la Exposición Mundial Canina, accede al enlace de Working Dog TV pinchando en la foto:

Catálogo Online

Accede AQUÍ al Catálogo online de la German Winner y la Exposición Mundial Canina 2017. Puedes seleccionar la raza de tu interés, un perro en concreto, un criador, propietario, etc…

Dia 1

La “mayor exposición canina de la historia” ya ha dado comienzo y podemos empezar a sacar algunas conclusiones. La primera de ellas es que, si alguien era capaz de sacar adelante una Exposición Mundial Canina con tan poco tiempo de preparación, sin duda Alemania era la elección más adecuada, pues su fama mundial de eficacia, eficiencia y buena organización no viene dada en vano.

No conocíamos la Feria de Leipzig, pero debo decir que se trata de un magnífico recinto… magnífico en toda la extensión y significado del término, pues además de una construcción racional y equilibrada, con unos magníficos accesos y unos servicios a la altura de lo esperado, El Centro Ferial Messe-Allee de Leipzig es, resumiendo, ENORME!… pero de eso hablaremos un poco más adelante.

Leipzig es una ciudad bonita, capital del lander de Sajonia, con algo más de medio millón de habitantes y que, durante casi 50 años, estuvo encuadrada en la República Democrática de Alemania.

Ciudad natal del músico Richard Wagner, el fundador de Audi, Augus Horch, o el filósofo Leibniz, en Leipzig vivieron y trabajaron personajes de la talla de Kafka, Bach o Mendhelson. La cultura es, tal vez, el leit motivo de una ciudad que cuenta con una de las universidades más prestigiosas del país.

A pesar de todos sus encantos, un gran inconveniente tiene Leipzig para los que venimos desde España… está muy lejos, algo que ya sabíamos, pero además no está excesivamente bien comunicada si uno pretende llegar por vía aérea. No hay vuelos directos, algo que siempre complica un viaje, especialmente si se hace con perros. Es necesario hacer conexión en Munich o Frankfurt, o bien volar hasta Berlín y allí tomar un tren directo, algo que también es posible hacer desde Frankfurt.

Por carretera, pues eso, mínimo 2000 kilómetros, para los que viven más cerca de la frontera de Francia. Las autopistas alemanas son magníficas y en la mayor parte de sus tramos se puede circular con libertad de velocidad, pero en la ruta hacia Leipzig, especialmente en toda la zona que, en su día, perteneció a la Alemania del Este, las obras de acondicionamiento y mejora de la carretera son constantes, lo que hace que se ralentice mucho el viaje.

A cambio de los inconvenientes, como ventaja frente a otros lugares que ya conocíamos, como Dortmund o Dusseldorf, hacer vida en Leipzig y llegar hasta la exposición es mucho más cómodo, “humano” y fácil. Es probable que muchos de los que acudan a competir hasta aquí hayan optado por reservar alguno de los hoteles más próximos a la feria, pero aquellos que estén en la ciudad, además de tener mejores precios y poder disfrutar de los encantos y restaurantes del centro, podrán comprobar que no es complicado llegar hasta los amplios aparcamientos de la Feria.

Más grande = Mejor… No siempre

Se ha publicitado mucho, con orgullo y con razón, la cifra de los 31.000 ejemplares que, entre la German Winner y la Exposición Mundial, se dan cita estos días en Leipzig, lo que convierte a este evento en el más grande de los celebrados hasta el momento en la ya centenaria historia de la FCI. En consonancia con ello, la VDH ha organizado una exposición grande… enorme, descomunal incluso, utilizando “apenas” 5 Pabellones de la Feria de Leipzig.

En el Pabellón 1 está la zona comercial, los stands de las Sociedades Centrales Caninas y el Ring Central. Para llegar desde aquí hasta el más alejado de los halls, el 4, es necesario atravesar todos los demás y caminar más de 15 minutos.

Los pabellones son amplios, muy grandes, de estructura perfectamente cuadrada, sin grandes obstáculos visuales, diáfanos, pero un poco fríos.

Un poco bastante, en realidad. A pesar de contar con más de 6000 perros por día, no da la impresión de que haya tantos. Los pabellones parecen medio vacíos, como sin terminar, debido al tamaño, las distancias y los grandísimos espacios vacíos (es imposible llamar a eso pasillos) que quedan entre los rings, algunos de un tamaño adecuado pero otros francamente ridículos, especialmente si se trata de razas grandes y clases numerosas.

Con toda seguridad, con la mitad del espacio dispuesto habría sido suficiente para colocar a los perros presentes en Leipzig y dar una mayor sensación de calidez, aunque es probable que los requisitos de seguridad alemanes no lo permitan.

El primer día, muy poco público, además de disperso, algo normal teniendo en cuenta, por un lado que es un día de trabajo y, por otro, que tampoco estamos en una grandísima ciudad. Suponemos que el fin de semana estará más animado, especialmente pensando en los stands comerciales y en un Ring Central cuyas gradas no se han llegado a poblar en demasía.

Muchas cosas buenas

Pero no debe quedar en el lector la idea de que se trata de una mala Mundial… todo lo contrario. Ya hemos glosado al principio la gran capacidad organizativa de los alemanes, la eficacia y la eficiencia, y ello se traduce en una exposición donde cada cosa sucede en el momento que tiene que hacerlo, con horarios que se cumplen a rajatabla, procedimientos establecidos para cada momento de la exposición y un programa que se cumple en todos sus aspectos.

Podría haber más calidez, algo más de personalidad, pero no se pueden obviar todo lo bueno, como la facilidad para acceder al recinto, a pesar de las distancias y una perfecta organización en todos los aspectos, al menos esa ha sido nuestra percepción hasta el momento.

Grupos 4, 6, 7 y 8

El primer día de exposición se han disputado cuatro de los 10 grupos totales. El resto de días serán sólo 2 los grupos en competición. La razón de la mayor concentración está en la combinación de un grupo numeroso y popular como el 8, con las dos razas más numerosas de toda la Mundial (Golden y Labrador Retriever, ambas con casi 400 ejemplares en competición) junto con otros tres grupos menos numerosos, ya sea por su particular composición, como el 4, o por no contar con grandes números en ninguna muestra, como sucede con el 7 y el 6.

RESULTADOS

GRUPO 4

GRUPO 6

GRUPO 7

GRUPO 8

Día 2

El Viernes, con el fin de semana encima y dos grupos muy populares a juzgar, el 5 y el 9, se ha notado una mayor presencia de público, especialmente en la zona del Pabellón 1, donde se ubica el Ring Central y los diferentes Stands (Comerciales, Clubes de Raza y Caninas Centrales)

En la zona de éstas últimas, sin duda los dos puntos más populares han sido, en estas dos primeras jornadas, los de la ENCI italiana y el stand de nuestra RSCE en el que se empieza a promocionar la Exposición Mundial Canina 2020, por donde no ha parado de pasar gente, entre personalidades de la cinofilia internacional, aficionados, expositores extranjeros y, sobre todo, expositores nacionales que acudían a estar un rato en su casa.

Los pabellones donde se realizaban los juicios, igual que el primer día, un poco desangelado al haber tanto espacio vacío libre. Muchos rings demasiado pequeños para las razas y clases que se juzgaban, siendo casi imposible ver una buena fase de movimiento, especialmente en grupo. Razas como los Caniches Gigantes o los Alaskan Malamute, entre muchas otras, no se pueden meter en un ring de 6×6 al que, además, se corta una de las esquinas con una enorme mesa para los comisarios, papeleo, etc…

Tuvimos unos cuantos españoles llevándose el gato al agua, algunos en razas muy concurridas, pero, sin duda, la guinda del día fue el 3º de Grupo 5 para “Ramsés” (Ch. King of Egypt de los Perros de Bigo) el Chow Chow de Nuria Vigo que está coronando su brillante trayectoria con un año excepcional, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

De momento no tenemos ningún perro nacional entre los que tendrán que batirse el cobre el Domingo en el Best In Show. A ver qué sucede en la tercera jornada. ¡Mucha suerte para todos!

Grupos 5 y 9

GRUPO 5

GRUPO 9