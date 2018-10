El Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) llegó a un acuerdo con Podemos para presentar al Congreso un plan de Presupuestos Generales del Estado que debería ser aprobado en las próximas semanas si se recaban los acuerdos necesarios.

Dicho plan presupuestario debía ser presentado ante las autoridades económicas europeas con fecha límite del 15 de Octubre, a fin de saber si se adapta a los parámetros establecidos por la UE en relación al déficit económico, etc…

Una vez cumplido este trámite, los Presupuestos deberán seguir su trámite habitual y superar las posibles modificaciones y enmiendas que los diferentes partidos presenten y que la alianza PSOE/Podemos esté dispuesta a asumir para sacarlos adelante.

Baja el IVA, ¿bajarán los precios?

Entre las muchas medidas y propuestas, tal vez la que más interese a nuestros lectores será la de la, ¡por fin!, bajada del IVA para los servicios veterinarios del 21% actual al tipo reducido del 10%

Está por ver en profundidad a qué servicios se referirá dicha medida y cuándo se pondrá en marcha, pero sin duda es una excelente noticia para todos los propietarios de perros que, por fin, verán atendida una demanda que defiende la condición de nuestros animales de compañía como parte de la estructura social y familiar y no como un lujo que se deba gravar con el baremo más alto del impuesto sobre el valor añadido.

La demanda no ha sido hecha sólo por los usuarios. Los propios veterinarios lo han pedido con insistencia, aludiendo no sólo al encarecimiento innecesario de sus servicios, sino también a lo que suponía para algunos propietarios, que no podían acceder a ciertos servicios por su elevado coste, con el consiguiente perjuicio para la salud de sus animales e, incluso, para la salud pública.

Es de esperar, por tanto, que una vez se apruebe esta medida y entre en vigor el tipo de IVA reducido, los servicios veterinarios afectados vean como se produce una rebaja en los precios de un 10%, aproximadamente. De no ser así, lo único que provocaría el nuevo tipo sería un aumento en los beneficios de los veterinarios, algo que, en principio, no parece ser lo que perseguía el sector, aunque viendo como las bajadas de IVA han sido repercutidas mínimamente en los precios finales de otros sectores (libros, entradas de cine, etc…) estaremos muy pendientes de lo que suceda.