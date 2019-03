Objetivo: Madrid

Se acerca la cita cinófila más importante del año en España, la Exposición Internacional Canina de Primavera de Madrid, que tendrá lugar los días 27 y 28 de Abril en el Recinto Ferial Juan Carlos I (IFEMA) de la capital de España.

En este artículo encontrarás toda la información, práctica, útil y fácil, acerca de tan magnífico evento.

Target: Madrid Dog Show

The most important Dog Show of the year in Spain is coming. Next April 27th & 28th Madrid Spring International Dog Show will be held at Juan Carlos I Fair Centre (IFEMA) in Madrid. Here you can find every useful information to attend this magnificent event.

91 Exposición Internacional Canina de Primavera de Madrid

Sábado 27 de Abril: Grupos 1, 3, 4, 5, 6 y 8

Domingo 28 de Abril: Grupos 2, 7, 9, 10 y 11

Cierre de inscripciones / Entries deadlines

1º.: 22/03/2019

2º.: 29/03/2019

3º.: 05/04/2019

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: CLICK AQUÍ

INFO AND ONLINE ENTRIES: CLICK HERE

JUECES / JUDGES

SÁBADO/SATURDAY 27/04

GRUPO 1 / GROUP 1 Bearded Collie, Rough Collie, Smooth Collie, Shetland Sheepdog y Border Collie Natalja Skalin (SWE) Perro de Pastor Alemán y Perro de Pastor de Beauce Alfonso Castells Pastor Blanco Suizo Pablo Casal Perro Lobo Checoslovaco, Perro de Pastor Australiano y Perro de Pastor Belga Pietro Paolo Condo (ITA) Antiguo Perro de Pastor Inglés, Perro de Pastor de Brie, Bouvier de Flandes, Australian Cattle Dog y Perro de Pastor Holandés Anatoli Zhuk (BEL) Perro de Pastor Catalán (Gos d’Atura Català) Juan Manuel Mateos Perro de Pastor Mallorquín (Ca de Bestiar) y resto de grupo Ernesto García-Trevijano

GRUPO 3/GROUP 3 Staffordshire Bull Terrier Andrew Westwood (UK) American Staffordshire Terrier Kateryna Pereguda (UKR) Bull Terrier y Bull Terrier Miniatura Bill Leslie (IRL) Irish Soft Coated Wheaten Terrier, Cairn Terrier, West Highland White Terrier, Dandie Dinmont Terrier, Scottish Terrier, Skye Terrier y Jack Russell Terrier Charlotta Mellin (SWE) Kerry Blue Terrier, Norwich Terrier, Norfolk Terrier, Airedale Terrier, Yorkshire Terrier, Bedlington Terrier, Lakeland Terrier, Irish Terrier, Parson Russell Terrier, Terrier Alemán de Caza, Welsh Terrier, Fox Terrier (pelo duro), Fox Terrier (pelo liso), Toy Terrier y resto de grupo Julija Aidietiene (LIT)

GRUPO 4/GROUP 4 Teckel Miniatura (pelo corto, pelo largo y pelo duro) Claudia Kleister (GER) Teckel Standard y Kaninchen (pelo corto, pelo largo y pelo duro) Horst Kettendörfer (GER)

GRUPO 5/GROUP 5 Alaskan Malamute y Siberian Husky Anca Giura (ROM) Akita y Akita Americano Manuel Cañamares Podenco Canario y Podenco Ibicenco (Ca Eivissenc) Adolfo Martínez Noguera Spitz Alemán, Podenco Portugués, Chow Chow, Perro sin pelo Mejicano y Perro sin pelo del Perú Gabriela Veiga (POR) Shiba, Samoyedo, Volpino Italiano, Eurasier y resto de grupo Bruno Maffezzoni (Italia)

GRUPO 6/GROUP 6 Sabueso Español Adolfo Martínez Noguera Basset Hound Anca Giura (ROM) Beagle, Dálmata y resto de grupo Vitor Veiga (POR)